Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.


Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD- PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.


Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında, konuşlandırılacakları sınır hattına doğru ilerliyor. - GAZİANTEP

Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
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