Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

23 dakika önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD- PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.

Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında, konuşlandırılacakları sınır hattına doğru ilerliyor.

(İHA)

Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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