Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
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Suriye sınırına beton blok sevkiyatı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına beton blok sevkiyatı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.

Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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