Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
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Suriye sınırına beton blok sevkiyatı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına beton blok sevkiyatı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine giriş yapan üzerilerinde beton bloklar bulunan 2 tır, Suriye sınırına sevk edildi. Mobil vinç yardımıyla tırlardan indirilen beton blokların nereye indirildiği bilinmezken, beton blok sevkiyatının devam edeceği ve askeri amaçlı olarak kullanılacağı öğrenildi.

(İHA)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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