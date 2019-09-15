Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine giriş yapan üzerilerinde beton bloklar bulunan 2 tır, Suriye sınırına sevk edildi. Mobil vinç yardımıyla tırlardan indirilen beton blokların nereye indirildiği bilinmezken, beton blok sevkiyatının devam edeceği ve askeri amaçlı olarak kullanılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA
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