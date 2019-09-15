Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
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Suriye sınırına beton blok sevkiyatı

58 dakika önce

Suriye sınırına beton blok sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına beton blok sevkiyatı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine giriş yapan ve üzerilerinde beton bloklar bulunan 2 tır Suriye sınırına sevk edildi. Mobil vinç yardımıyla tırlardan indirilen beton blokların nereye indirildiği bilinmezken, beton blok sevkiyatının devam edileceği ve askeri amaçlı olarak kullanılacağı öğrenildi.

Suriye sınırına beton blok sevkiyatı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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