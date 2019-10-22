Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına beton mevzi takviyesi
Son Dakika Güncel Suriye sınırına beton mevzi takviyesi

Suriye sınırına beton mevzi takviyesi

51 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere, sınır bölgesinde konuşlu birliklere gönderilen beton mevzileri taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlar, daha sonra Reyhanlı'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına hareket etti.

Kurşun geçirmez beton mevzilerin her birinin 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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