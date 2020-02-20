Suriye sınırına büyük sevkiyat - Son Dakika
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Suriye sınırına büyük sevkiyat

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi. Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı.

Suriye'nin İdlip kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı. Hatay'ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı'ndan personel ile çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı.

Askeri konvoyun geçtiğini gören Ali Demircan isimli vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Suriye, İdlip, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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