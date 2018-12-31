Suriye Sınırına Çnra Sevkiyatı
1 saat önce
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
HATAY'dan Suriye
'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı. Hatay
'dan yola çıkan çok sayıda ÇNRA ile askeri malzeme ve mühimmat taşıyan sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoy, öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Şanlıurfa yönüne hareket etti.
? - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:06 Kaynak: DHA
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