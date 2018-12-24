Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç sevk edildi

Suriye sınırına ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı.

Suriye sınırına ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı.

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