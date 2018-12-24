Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç sevk edildi

Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç sevk edildi

6 dakika önce

Suriye sınırına ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı.

Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç sevk edildi, System.String[]
Suriye sınırına ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:48 

Ekonomi
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