Suriye Sınırına 'Fırtına Obüs' Sevkiyatı
8 dakika önce
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
HATAY'dan Suriye
'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı. Hatay
'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış
'tan Suriye'nin Cerablus
ilçesine gideceği bildirildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:08 Kaynak: DHA
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