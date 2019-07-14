Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. 60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS
Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
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