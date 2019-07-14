Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Kilis
'in Elbeyli
ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa
'nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. 60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
(İHA)
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