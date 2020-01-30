Suriye sınırına gece sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına gece sevkiyatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:55 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan iki askeri konvoy, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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