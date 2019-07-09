Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat
16 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:04 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay- Suriye
sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan (ZPT) oluşan askeri konvoy, dün gece Kırıkhan ilçesinden gerekli ikmalleri yaptıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru yola çıktı. Komando
ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
- Hatay
Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!
Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı
Erdoğan, Davutoğlu'na açıkça sormuş: Parti kuruyormuşsun?
İBB'nin ilk Meclis'i mahkemeye taşınacak