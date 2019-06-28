Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
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Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay- Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. 
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


- Kırıkhanhatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
Hatay, Suriye, Komando, Güncel
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