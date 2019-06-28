Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) Hatay- Suriye
sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan
ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı
sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Kırıkhanhatay
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