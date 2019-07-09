Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı
34 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin
'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.
Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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