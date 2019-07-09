Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı
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Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı

1 saat önce

Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.

Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.
Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
Kırıkhan, Suriye, Afrin, Hatay, 3. Sayfa
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