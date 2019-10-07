Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.
Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.
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