Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
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Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

38 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.

Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
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