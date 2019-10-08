Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
2 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.
İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi.
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