Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

2 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.

İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi.

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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