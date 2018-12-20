Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına İş Makinesi ve Konteyner Sevkiyatı (2)

Suriye Sınırına İş Makinesi ve Konteyner Sevkiyatı (2)

6 saat önce

Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar Hatay'a ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'deki çeşitli birliklerinden gönderilen iş makinesi ve konteynerlerin yer aldığı konvoy, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:20 Kaynak: AA

TSK, Hatay, Suriye, Güncel
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