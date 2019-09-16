Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı
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Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı

12 dakika önce

Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı, System.String[]

Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen iş makinesi ve konteynerlerin yer aldığı konvoy, sınır hattına sevk edildi.

İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, sınırdaki birliklere beton mevzi takviyesinin de sürdüğü görüldü.

Reyhanlı, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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