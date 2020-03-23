Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı

32 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Kirpi araçlarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:13 Kaynak: DHA

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