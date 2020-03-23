- Suriye sınırına kobra sevkiyatı - Son Dakika

- Suriye sınırına kobra sevkiyatı

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri 'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Türkiye'nin bir çok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyat'ın halen devam eden Bahar Kalkanı harekatına destek için İdlib bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.