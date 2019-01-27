Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

41 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: AA

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