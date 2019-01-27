Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
41 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay
'a ulaştı. Kırıkhan
ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: AA
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