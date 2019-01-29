Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis istikametine hareket etti.
Hatay
'dan Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis
istikametine hareket etti.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa
ilçesinden geçerek Kilis kara yoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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