Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis istikametine hareket etti.
Hatay
'dan Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis
istikametine hareket etti.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa
ilçesinden geçerek Kilis kara yoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:16 Kaynak: AA
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı
Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun