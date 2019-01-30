Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
56 dakika önce
Suriye sınırına komando sevkiyatıHATAY - Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis istikametine hareket etti.
Suriye
sınırına komando sevkiyatı
HATAY - Hatay
'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis
istikametine hareket etti.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan
ilçesinden geçerek Kilis karayoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:59 Kaynak: İHA
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