Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

56 dakika önce

Suriye sınırına komando sevkiyatıHATAY - Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis istikametine hareket etti.

Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY - Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri Kilis istikametine hareket etti.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis karayoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

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