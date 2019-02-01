Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve ZPT araçlar Kilis istikametine hareket etti.
Hatay
'dan Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve ZPT araçlar Kilis
istikametine hareket etti.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan
ilçesinden geçerek Kilis karayoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy ve ZPT araçlar güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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