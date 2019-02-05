Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
24 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Bir süre önce Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri zırhlı araçlarla Gaziantep'e doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında yola çıkan komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: AA
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