Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
13 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden bir süre önce Hatay
'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden geçiş yaptı.
Güvenlik önlemleri altında geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:04 Kaynak: AA
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