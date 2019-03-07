Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

13 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden bir süre önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçiş yaptı.

Güvenlik önlemleri altında geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Hatay, TSK, Komando, Suriye, Güncel
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