Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
16 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:10 Kaynak: AA
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı
Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Son Dakika! YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı
Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar