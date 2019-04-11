Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

16 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:10 Kaynak: AA
Hatay, TSK, Komando, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu Son Dakika! YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:26:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]