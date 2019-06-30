Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando sevkiyatı
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Suriye sınırına komando sevkiyatı

23 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:06 Kaynak: AA
Hatay, TSK, Komando, Suriye, Güncel
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