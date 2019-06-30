Suriye sınırına komando sevkiyatı
13 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:18
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
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