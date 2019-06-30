Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando sevkiyatı
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Suriye sınırına komando sevkiyatı

13 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:18 
TSK, Komando, Suriye, Ekonomi
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