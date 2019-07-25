Suriye sınırına komando sevkıyatı
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkıyatı yapıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
'nın Suruç
ilçesinin karşısında bulunan Suriye
sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkıyatı yapıldı. Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'da gerekli ikmalleri yapılan 15 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.
(Bekir Basmacı/İHA)
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