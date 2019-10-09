Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando sevkıyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına komando sevkıyatı

Suriye sınırına komando sevkıyatı

1 saat önce

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Suriye sınırına komando sevkıyatı, System.String[]

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.


Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri, Kilis'e ulaştı. Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık konvoy, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi. - KİLİS

Gaziantep, Komando, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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