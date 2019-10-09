Suriye sınırına komando sevkıyatı
1 saat önce
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri, Kilis'e ulaştı. Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık konvoy, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi. - KİLİS
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