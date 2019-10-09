Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

56 dakika önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırına komando sevkiyatı, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:06 Kaynak: DHA
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