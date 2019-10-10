Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

1 saat önce

HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına komando sevkiyatı, System.String[]

HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:27 Kaynak: DHA
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