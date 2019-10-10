Suriye sınırına komando sevkiyatı
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HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:06 Kaynak: DHA
HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.
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