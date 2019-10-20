Suriye sınırına komando sevkiyatı
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BİNGÖL'den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
BİNGÖL'den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye'ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.
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