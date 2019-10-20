Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

1 saat önce

BİNGÖL'den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına komando sevkiyatı, System.String[]

BİNGÖL'den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye'ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.


Gaziantep, Bingöl, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:37 Kaynak: DHA
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