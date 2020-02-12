Suriye sınırına komando sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına komando sevkiyatı
6 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.
- Reyhanlıhatay
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