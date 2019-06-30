Suriye sınırına komando sevkiyatı (2)
35 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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