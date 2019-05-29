Suriye sınırına komando takviyesi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Sınır ötesi operasyon hazırlığı süren Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına askeri araç ve komando takviyesi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, konvoyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Bir süre bekletilen askeri konvoy akşam saatlerinde sınır birliklerine doğru yola çıktı. - HATAY
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