Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına komando takviyesi
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Suriye sınırına komando takviyesi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:23 Kaynak: AA
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