Suriye sınırına komando takviyesi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:23 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Hassa
ilçesine ulaştı.
Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi 3 kişinin can verdiği Reyhanlı patlamasında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu! İçini açan şaşkına dönüyor! Dışı domates, içi patlıcan