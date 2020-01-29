Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı - Son Dakika

Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:23 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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