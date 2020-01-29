Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı - Son Dakika

Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türkiye, Komando, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 06:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]