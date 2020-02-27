Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komandolar sevk edildi.

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komandolar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT'ler ile mühimmat ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına gitti. Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]