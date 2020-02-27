Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komandolar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT'ler ile mühimmat ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına gitti. Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.