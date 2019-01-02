Suriye Sınırına Komando ve Mühimmat Sevkiyatı
1 saat önce
Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatıŞANLIURFA - Bingöl'den Mardin sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı
ŞANLIURFA - Bingöl
'den Mardin
sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı. Bingöl'den gönderilen komando birlikleri ve askeri mühimmat taşıyan konvoy Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti. Komando
birliklerin ve askeri mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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