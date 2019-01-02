Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando ve Mühimmat Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando ve Mühimmat Sevkiyatı

1 saat önce

Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatıŞANLIURFA - Bingöl'den Mardin sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

ŞANLIURFA - Bingöl'den Mardin sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı. Bingöl'den gönderilen komando birlikleri ve askeri mühimmat taşıyan konvoy Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti. Komando birliklerin ve askeri mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:21:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando ve Mühimmat Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]