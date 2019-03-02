Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando ve Mühimmat Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando ve Mühimmat Sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı. Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan 30 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Komando, Güncel
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